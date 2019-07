Le vie del mercato sono infinite e questa non è una novità. In quel di Brescia poi gli ultimi nomi accostati al club di Massimo Cellino sono di quelli che non passano certo inosservati. Dopo otto anni nella serie cadetta finalmente la squadra lombarda è approdata in SerieA e l’obiettivo è quello di rimanerci. Per questo motivo nell’aria aleggiano i nomi di Mario Balotelli e di Kevin Prince Boateng.



Il primo ha terminato a maggio la sua breve esperienza nell’Olympique Marsiglia, il secondo ha passato gli ultimi sei mesi al Barcellona per poi far ritorno in Italia dopo non essere stato riscattato dai catalani. Una suggestione o qualcosa di più? Questo potrà dirlo solo il tempo e il mercato ma i due attaccanti oltre che portare tanta qualità potrebbero anche ritrovarsi come ai tempi, certamente più gloriosi di quelli attuali, del Milan nel lontano 2013 in cui facevano coppia fissa in campo.



I talenti dei due profili sono stati negli anni evidenti a tutti, certo è che l’ostacolo maggiore rappresenta sicuramente i costi economici dell’operazione (Balotelli arriverebbe a parametro zero) e soprattutto degli ingaggi che i due giocatori percepiscono o per lo meno hanno percepito nella loro carriera.



Il tecnico Corini sarebbe pronto ad accoglierli a braccia aperte, Cellino vorrebbe piazzare il colpo e dimostrare che il Brescia è a tutti gli effetti una delle squadre che si contenderanno fino all’ultimo un posto al sicuro per la permanenza nella massima serie. Balotelli e Boateng potrebbero trovare una nuova piazza in cui sarebbero protagonisti e rilanciarsi. A favore di Super Mario poi c’è proprio Brescia, città in cui è cresciuto e in cui si sta allenando attualmente per rimanere in forma. Chissà che le rondinelle non possano spiccare il volo già ai nastri di partenza.