Massimo Cellino, presidente del Brescia, parla di Filippo Inzaghi: "L’ho messo in discussione come faccio sempre con me stesso. Si sta formando ed è una persona perbene: gli allenatori mi sono antipatici perché non hanno le palle. Lui no, ci scontriamo ed è deciso. Non voglio fare la formazione, ma voglio sapere il perché di certe scelte: se si perde, pago io. Entrambi vogliamo la A, ma dobbiamo fare una politica da Brescia, spendendo quel che possiamo valorizzando i giocatori. Il nostro settore giovanile produce tanti talenti, tutti italiani, perché qui la terra è fertile e non è merito mio. Inzaghi deve capire che col 30enne puoi vincere, ma col giovane vai lontano".