L'ufficialità non c'è ancora ma a quanto pare mancherebbe soltanto quella: da ieri Massimo Cellino non è più il presidente del Brescia.



A confermare il rumor emerso ieri è il Giornale di Brescia che nella sua edizione online assicura che il passo indietro meditato dall'imprenditore sardo sarebbe ormai definitivo. Una mossa non semplicemente formale, poiché Cellino oltre ad uscire dal CDA del club starebbe addirittura provando a vendere la proprietà dello stesso.



Alla base della decisione di Cellino ci sarebbero alcuni recenti guai giudiziari che lo vedono coinvolto e le crescenti incomprensione con la tifoseria delle Rondinelle.