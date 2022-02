Il Brescia è nel caos: Diego Lopez, atteso oggi alla firma e alla direzione del primo allenamento, ha deciso di rinunciare all'incarico. L'arrivo del tecnico era stato contestato dalla tifoseria, e la decisione è arrivata nella giornata di oggi. E adesso?



INZAGHI AL BIVIO - Pippo Inzaghi, ufficiosamente esonerato dopo lo 0-0 di Cosenza, è ancora sotto contratto con le Rondinelle e non è da escludere la sua permanenza. Nel pomeriggio, alle 16.30, è in programma una conferenza stampa del direttore sportivo Francesco Marroccu che dovrebbe dare qualche novità in più sulla vicenda.