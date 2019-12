E​ugenio Corini, tecnico del Brescia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Spal: "E' uno scontro diretto, la Spal a Milano poteva riaprire la gara. Hanno qualità, ma noi siamo preparati".



SULLA SQUADRA - "Dovevamo ritrovare particolari che poi fanno la differenza. C'è voglia di ritrovare alcune cose che saranno fondamentali per la seconda parte di stagione. Dobbiamo ritrovare la dignità del combattimento, servono energie".



SU BALOTELLI - "Ha avuto un fastidio alla schiena, ma si è allenato. Lo stesso vale per Joronen".



SUL RINNOVO - "La proposta di Cellino è stata una sorpresa assoluta. Mi ha chiamato parlandomi di rinnovo, ne discuterò volentieri con lui. E' un attestato di stima".