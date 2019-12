Il tecnico del Brescia Eugenio Corini commenta a Sky Sport il pareggio di Parma: "È stata una prestazione importante, nel primo tempo abbiamo fatto bene ed è mancata solo un pizzico di lucidità. Quando la squadra si è allungata, i ragazzi hanno fatto bene e costruito tante occasioni da gol. La stavamo portando a casa, c'è grande rammarico: abbiamo lasciato qualcosa per strada sia qui che con il Sassuolo, è un peccato. La squadra ha sempre avuto un'identità precisa, ci siamo iscritti nuovamente alla corsa salvezza e fino al 91' oggi eravamo addirittura fuori dalla zona calda. Sarà un campionato di grande sofferenza, ma stiamo dimostrando di poterci stare. L'esonero? In quel momento la classifica era falsata perché avevamo una gara in meno, è normale che un allenatore creda nel proprio lavoro, noi abbiamo fatto partite di livello anche contro le big. C'è stata grande sofferenza nel subire questa decisione, ma anche energia nel voler tornare e ritrovare il gruppo, che conosco bene. Il pari di oggi ci tiene nella zona calda, ma ci fa anche capire che tutti insieme possiamo fare bene. Cosa mi ha detto Cellino? Abbiamo due caratteri forti con l'attitudine al comando, quindi capisco che non è facile a volte condividere un percorso. In una grande storia a volte ci si lascia, ma poi si capisce che insieme si è forti. Io sono qui, faccio il mio lavoro al meglio, il presidente lo sento molto vicino e partecipe: ha ridato dignità alla squadra, io voglio solo spingere il Brescia a dare sempre il meglio".