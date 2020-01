Il Brescia rischia seriamente di dover rinunciare ad Alfredo Donnarumma per la partita di domenica contro la Lazio. L'attaccante di Corini continua a soffrire di alcuni problemi muscolari e soltanto la rifinitura di domani chiarirà i dubbi sulla sua presenza in campo. Ha lavorato a parte pure Ndoj, per il quale invece c'è maggiore ottimismo.