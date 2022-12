Ieri la notizia di un interessamento per l'acquisto del Brescia da parte di un gruppo con sede in Olanda. Oggi la conferma non solo che l'interesse è reale ma anche che ha nutrirlo è Azerion, multinazionale del gaming fondata nel 2015 ad Amsterdam.



Come spiega il portale TifoBrescia.it, oggi l'azienda vanta più di mille dipendenti, distribuiti tra la capitale olandese, Londra, Parigi, Madrid, Barcellona, Istanbul, Milano, Monaco, Stoccolma, Helsinki, Copenaghen e Tel Aviv. Di recente il gruppo è prima sbarcato in borsa, poi ha fatto anche il suo ingresso ufficiale nel calcio, acquisendo una quota di minoranza, ammontante a circa il 20% dell'intero capitale sociale, del Fortuna Sittard, club militante in Eredivisie, il massimo campionato dei Paesi Bassi.