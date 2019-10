Brescia-Fiorentina (ore 21) è il posticipo che chiude l'ottava giornata di Serie A: arbitra Calvarese, di seguito gli episodi da moviola.



BRESCIA-FIORENTINA - 21 (Calvarese, Galetto-Rocca, IV Maggioni, VAR Di Paolo, AVAR Mazzoleni).



SECONDO TEMPO



67' - Ammonito per simulazione Chiesa, che accentua una caduta in area per provare a guadagnare il rigore: Calvarese non abbocca ed estrae il giallo.



54' - Brutto intervento di Pulgar su Dessena, che lascia il campo in barella e in lacrime per un problema alla caviglia. Giallo per il centrocampista cileno della Fiorentina.



51' - Il Brescia chiede un calcio di rigore: leggera spinta di Lirola su Ayè in area viola, per Calvarese è tutto regolare e il VAR non interviene.



PRIMO TEMPO



7'- Annullato gol al Brescia. Donnarumma serve Ayè che insacca da due passi, Calvarese però viene richiamato al VAR per un tocco di mano di Tonali a inizio azione in un contrasto con Pulgar: dopo la review, l'arbitro fischia il fallo e cancella il vantaggio delle Rondinelle.