Daniele Gastaldello, difensore del Brescia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della sfida contro la Roma: "La questione Balotelli? Non ci influenzerà, il Brescia è una squadra di cui ne fa parte, dobbiamo pensare a scendere in campo per fare risultato e salvarci. Balotelli è un nostro compagno, oggi non c'è ma speriamo ci posso dare una mano in futuro. Si è integrato bene, non ha nessun problema. Ha le qualità per darci una mano".