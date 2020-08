Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Brescia, ha parlato del possibile passaggio di Sandro Tonali all'Inter ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Inutile girarci intorno, Tonali è uno dei calciatori che può lasciare Brescia. È un ragazzo che ha attenzioni importanti, ma non darei nulla per scontato. Tutto è aperto, il presidente Cellino sta gestendo tutto in prima persona".