Oggi si gioca la sfida-salvezza tra Brescia e Genoa. Non ci sarà Balotelli, che ieri è stato sottoposto al secondo tampone indispensabile per ottenere il nulla osta al ritorno in campo. In teoria, ma rigorosamente in teoria, SuperMario potrebbe rientrare in gruppo all'inizio della prossima settimana. Sempre che arrivi il via libera di Cellino, come si legge sul Corriere dello Sport. Allenamenti mancati, anche se giustificati da certificati medici, ma soprattutto un contributo alle fortune della squadra nettamente inferiore alle aspettative hanno portato il rapporto fra giocatore e presidente forse al di là del limite di rottura anche se non sarebbe la prima volta che una brusca retromarcia riporta la situazione allo status quo. Se ne riparlerà lunedì.