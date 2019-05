Ernesto Torregrossa, attaccante del Brescia neo promosso in Serie A, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita vinta con l'Ascoli che ha regalato la massima serie alle Rondinelle.



Queste le sue parole: "E' una sensazione bellissima, indescrivile. Sono davvero felice. Credo che tutta la squadra abbia partecipato a questo grande campionato, uno o due calciatori non fanno la differenza. Siamo 24-25 elementi ad aver portato il Brescia in Serie A. E' stata una stagione straordinaria".



CREDEVI NELLA PROMOZIONE? - "Lo speri sempre, ogni inizio stagione. Questa volta i presupposti erano diversi perché quando acquisti Donnarumma vuol dire che vuoi vincere il campionato, siamo contenti".