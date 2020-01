Salvatore Lanna, vice allenatore del Brescia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa 2-1 contro la Lazio: "Dopo l'espulsione ci siamo ricompattati, abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo concedendo poco alla Lazio. È un peccato perdere così al 92' anche se abbiamo incontrato una squadra fortissima. Dobbiamo elogiare i nostri ragazzi per la partita fatta".



SU BALOTELLI - "Sta facendo un percorso di crescita. Oggi ha fatto una grande partita, anche dal punto di vista fisico, facendo diagonali anche nella nostra area. Siamo contenti. Deve continuare così e ha ancora un margine importante di miglioramento".



SU TONALI - "Ha fatto una grande partita anche come interno. Ha chiesto il cambio, altrimenti non lo avrei mai tolto. È un giocatore forte e quando sei così bravo può giocare ovunque. Continuerà a dimostrate tanto, non scordiamoci che è un classe 2002. Può diventare un giocatore totale. Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche, pensando che questa sia strada giusta. Domenica dovremo recuperare i punti persi a Parma e con la Lazio".