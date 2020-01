Sampdoria-Brescia 5-1



Joronen 4,5: in un paio di circostanze nel primo tempo fa buona guardia. Incolpevole sul tracciante angolato di Linetty, ha grosse responsabilità sul raddoppio blucerchiato quando il pallone gli passa sotto la pancia. Qualche imprecisione anche su altri due gol.



Sabelli 5: buona spinta nel primo tempo, ma sulla rete del raddoppio ha colpe perchè dimentica Jankto. Va detto che è costretto a scalare dal mancato movimento di Chancellor. Nel finale crolla fisicamente.



Chancellor 5: al posto giusto al momento giusto, mette dentro il momentaneo vantaggio quando la difesa della Samp se lo dimentica, e lui punisce i blucerchiati. In occasione del gol, sbaglia il movimento stringendo troppo. Ciò obbliga Sabelli a scalare, lasciando completamente libero Jankto. Fuori posizione anche nel resto della gara.



Mangraviti 4,5: tutto sommato ha poche responsabilità sui primi due gol, ma commette un’ingenuità gravissima regalando il penalty del 3-1 ai padroni di casa. Da lì in poi, perde ogni volta gli attaccanti doriani.



Mateju 4,5: sbaglia un rinvio e consegna facile facile a Linetty la palla del pareggio. Dal suo versante c’è il polacco che ara il campo, e l‘esterno classe ‘96 lo soffre da morire.



(dal 37' s.t. Martella s.v.)



Bisoli 5: quando c’è da combattere fa il suo, ma è molto meno preciso in fase di impostazione. Viene preso in mezzo dal centrocampo doriano.



Viviani 5: il pressing continuo dei blucerchiati non gli lascia il tempo di ragionare. Non ha la calma innata di Tonali, assenza pesantissima per il Brescia, e ciò inficia parecchio. Prova comunque qualche buona linea di passaggio.



Romulo 5: vale il discorso fatto per Bisoli. Linetty lo maltratta, non riesce mai a contenerlo.



Spalek 5: tanto movimento senza palla, ma del tutto inutile. Non si vede a supporto dell’azione, e talvolta si pesta pure i piedi con Balotelli.



(dal 25’ s.t. Ndoj 5,5: venti minuti in un momento non semplice per il Brescia).



Balotelli 4,5: si vede per la prima volta ad inizio ripresa, con una punizione respinta di pugno da Audero. Gli capita sulla testa una ghiotta occasione, e sciupa ad un metro dalla porta. Sparacchia due calci piazzati interessanti, oggi non è Supermario, è solo Mario.



Torregrossa 6: va in cielo e sfodera una sponda perfetta per Chancellor. Guizzante sin dalle prime battute, è decisamente più nel vivo del gioco rispetto a Balotelli. E' l'ultimo ad issare bandiera bianca, e forse l'unico a meritare la sufficienza nel Brescia.





All. Corini 4,5: il suo Brescia parte bene, trova anche un gol potenzialmente fondamentale, ma poi i biancoblù svaniscono letteralmente dal campo. Invece che difendere con le unghie e con i denti il risultato, i reparti si sfilacciano e la squadra si allunga. La formazione lombarda evidenzia una preoccupante fragilità mentale e a livello di meccanismi difensivi. Se Balotelli davanti spara a salve, la permanenza in A diventa complessa.