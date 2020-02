Brescia-Napoli 1-2



Joronen 6: Nel primo tempo è salvato dalla traversa su cross di Mertens. Nella ripresa in 10’ subisce due gol. Salva il tracollo su conclusione di Fabian Ruiz.



Sabelli 5: Il treno romano frena leggermente la sua corsa. Con il Napoli gioca una gara con tanti errori.



Mateju 4,5: Viene confermato centrale per l’assenza di Cistana. Errore tecnico pesantissimo. Compie le solite sciagurate ingenuità che costa il rigore ma soprattutto il tracollo nella ripresa.



Chancellor 6,5: Segna di testa il suo terzo gol in campionato. Non ha colpe sui gol del Napoli. Lui la sufficienza la porta a casa senza discussioni.



Martella 6: Dalle sue parti gioca Politano. Il laterale del Brescia frena quasi tutte le incursioni del laterale del Napoli. Comunque in crescita ma non basta.



Bisoli 6: Tanta corsa e tanta sofferenza. Incarna alla perfezione la “garra” chiesta dal suo allenatore. Non toglie mai la gamba nei contrasti ed è sempre pronto a dare profondità con i suoi scatti.



Tonali 5,5: Gioca più libero da obblighi tattici. Riesce così ad essere più incisivo in zona d’attacco. Tocca tanti palloni. Dal suo piede parte il gol di Chancellor. Risulta però più impreciso del solito.



Dessena 6: E’ l’uomo ombra di Sandro Tonali. Dove non arriva il talento del Brescia c’è l’esperto centrale. Corsa e muscoli al servizio della squadra. Servirebbe anche la qualità.



(Dal 40’st Ndoj sv: non lascia il segno della sua presenza)



Bjarnason 5: Si posiziona come quarto di centrocampo e aiuta la squadra a lavorare ai fianchi del Napoli. A volte troppo è precipitoso nella scelta del passaggio sbagliando cose anche cose banali. Viene richiamato giustamente in panchina.



(Dal 20’st Skrabb 6: Qualche minuto in più rispetto alle prime apparizioni. Grande assist per Balotelli non sfruttato)



Zmrhal 6: Conferma i progressi dimostrati nelle sue ultime apparizioni. La fiducia datagli viene ripagata da una buona prestazione. Redivivo



Balotelli 5: A volte è troppo solo, altrettante si nasconde. Il giocatore più importante della rosa del Brescia porta non a casa la sufficienza. Errore grave sotto porta su assist di Skrabb. Da lui ci si aspetta sempre qualcosa di più ma la stagione sta volgendo al termine



All. Diego Lopez 6. A provato a variare lo schema tattico cercando di dare una fisionomia diversa al suo Brescia. Per un tempo ci riesce. Il castello crolla sulle lacune di un gruppo fragile e inadatto alla categoria. E non è colpa di Lopez.