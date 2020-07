: Gettato nella mischia all'ultimo per un problema fisico di Joronen. Errore sul gol di Fazio: non esce e non trattiene la palla. Errore più evidente sul gol di Zaniolo: non copre il primo palo.Partita di poca spinta rispetto al solito. Sulla sua corsia imperversa Kolarov e Skrabb non lo aiuta. Come sempre si salva per il grande carattere messo il campoCrescita costante del giovanissimo difensore del Brescia. Lotta come un leone, combatte come un ariete. Non molla mai e riesce tante volte a sovrastare Kalinic fino a quando non sbaglia il tempo e l'attaccante non lo perdona.Rientra dall'inizio dopo lungo tempo. Macchinoso, si vede che non è al meglio. Pesante l'amnesia sul gol di Fazio, non copre su Zaniolo nel 3-0. Spaesato.Mangraviti 5,5: In difficoltà costante con Bruno Peres. Non ha il passo per frenare le avanzate dell'avversario. Si fa vedere con un colpo di testa di poco alto.(40'stentra sul 3-0)Solito copione. Dal punto di vista della generosità e della corsa non si può rimproverare niente. Quando deve fare un passaggio o impostare c'è da mettersi le mani nei capelli.(32'stEntra a gara già finita)Altra gara negativa per il mediano di Lodi. L'ammonizione dopo 9' lo limita molto nelle sue giocate ma non è più il mediano ammirato nella prima parte di stagione. Irriconoscibile.Messo in mezzo al campo gioca una buona partita sia in fase di costruzione che di interdizione.(dal 12'stGettato nella mischia dopo il vantaggio della Roma non incide per nulla)Ha la grande chance di tornare dal primo minuto dopo tanto tempo. Non la sfrutta. Sbaglia spesso e volentieri le uscite in fase difensiva. Lopez lo lascia negli spogliatoi.(dal 1'st: Entra e combina la frittata del vantaggio della Roma in collaborazione con Chancellor. Ennesimo ingresso scellerato)Pronti via è il numero 11 ha sul piede due grosse chance per portare i suoi in vantaggio ma le spreca. E' comunque l'ultimo a mollare, come sempre.A sorpresa lanciato dall'inizio da Lopez. Agisce come esterno di sinistra. Inizia bene, almeno nei primi minuti poi viene sovrastato da Ibanez e Kolarov.(dal 1'stEntra e non si vede, mai)All.Mette in campo un Brescia sperimentale ottenendo delle discrete risposte da chi ha giocato poco o doveva dimostrare di poter dare qualcosa. Il gioco gli riesce per 45' poi il solito crollo. Dal suo arrivo al Brescia una sola vittoria., troppo poco per salvarsi.