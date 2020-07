Il tecnico delpresenta in conferenza stampa la sfida con il Verona: "Con l'Inter non eravamo neanche in campo, è difficile analizzare gli errori. L'ultima partita non è stata all'altezza, ma le precedenti due erano state buone. Abbiamo chiuso la gara di Firenze giocando avanti".- "La cosa migliore è fare bene in campo, quello che conta sono i fatti. Dobbiamo rimediare sul campo, non solo a parole".- "In questo finale non si sta facendo nessun esperimento, ma si sta provando a fare bene. Mi sembra esagerato parlare di esperimenti, se c'è qualche giovane che gioca vuol dire che è all'altezza, non vedo perché non farlo giocare: se merita gioca, altrimenti no".- "Domani torna Chancellor".- "Per noi è una gara molto importante e giochiamo contro una squadra che sta andando forte, ma è alla nostra portata. Giochiamo in casa, dobbiamo prenderla come una grande occasione".- "Dopo la ripresa il Brescia ha fatto due partite importanti, potevamo vincere o perdere. La squadra ha giocato fino alla fine, a Firenze abbiamo avuto una palla gol nel finale, contro il Genoa siamo ripartiti due-tre volte: le abbiamo pareggiate, nell'ultima invece abbiamo fatto male dall'inizio alla fine".- "Sono partite che devi vincere, ma mancano ancora molte gare alla fine. E' chiaro che senza i tre punti diventa sempre più difficile, domani è un'occasione unica e una partita alla portata: dobbiamo fare bene a tutti i costi".