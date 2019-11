Il cantante Omar Pedrini tifa Brescia: "Non siamo mai arrivati a un derby tanto sfavoriti - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport -. L'Atalanta vola, il Brescia fa concorrenza a quello della retrocessione record nel 1995. A questo punto ci manca solo che arrivi un Cadete a gennaio... (un flop del passato, ndr). Ma non dobbiamo perderci d'animo noi innamorati della Leonessa. Abbiamo il 10% di possibilità vincere e il 70% di perdere. Fa nulla, io ci sarò. Ho rifiutato l'invito di 'Quelli che il calcio', li ringrazio ma non posso mancare allo stadio. Andrò in curva Nord, il mio posto è lì. Nel settore a cui ho dedicato una canzone, come per la squadra ho scritto l'inno. Noi tifosi vogliamo una squadra che dia tutto. Balotelli non dev'essere il capro espiatorio, ma vogliamo vedere anche lui lottare con la bava alla bocca. Tutti devono farlo, a cominciare dal pubblico. Il derby del tifo, almeno quello, dobbiamo vincerlo noi".



"Anche quando non c’erano fuoriclasse come Baggio, Pirlo e Guardiola è sempre stato composto da giocatori che davano l’anima come Neri, Domini, De Paola. Balo veste la maglia che è stata di Gritti e Ganz. Io invoco il bomber De Paoli e il pres. Corioni, che dall’alto diano la forza a questa squadra. Domenica ho rotto un quadro con un pugno, guardando il Brescia in tv a Roma. Una squadra persa. Il Brescia ha Corini nel suo Dna. Grosso ha perso male 2 partite su 2 e il derby è la partita della svolta: se perde male anche contro l’Atalanta se ne deve andare a casa".