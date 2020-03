Secondo la Gazzetta dello Sport in Serie A non c'è un top club che non voglia e non stia provando ad acquistare Sandro Tonali. Al Brescia continuano ad arrivare dichiarazioni d'intenti su possibili offerte da parte di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma anche se l'unico club ad aver formulato un'offerta, poi respinta è stata la Fiorentina.