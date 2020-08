A oltre 3 anni dalla conclusione della sua ultima esperienza in panchina, alla guida dell'Udinese, Luigi Delneri torna protagonista. L'allenatore di Aquileia, che nei giorni scorsi ha festeggiato il suo 70° compleanno, è infatti il successore di Diego Lopez alla guida del Bresca. Lo comunica il club del patron Massimo Cellino con una nota ufficiale, specificando che Delneri verrà presentato alla stampa alle 16.30 di domani.



Delneri, che in carriera si è tolto le soddisfazioni maggiori alla guida di Chievo Verona e Atalanta - ma che ha allenato anche Roma e Juventus - era stato selezionato nelle scorse settimane da Cellino per occupare un ruolo differente, quello di responsabile dell'area tecnica, una sorta di supervisore di Lopez ma, dopo l'arrivo di Giorgio Perinetti come direttore sportivo, è maturata la decisione di ripartire da un allenatore esperto per tentare l'immediata risalita in Serie A dopo la retrocessione nella stagione appena andata in archivio.