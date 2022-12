Il giorno dopo l'esonero di Liverani a Cagliari, salta un'altra panchina di Serie B: il Brescia ha annunciato ufficialmente l'esonero di Pep Clotet: "Brescia Calcio comunica di aver sollevato Pep Clotet dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Sollevati dal ruolo di vice allenatore e preparatore atletico anche Daniele Gastaldello e Salvatore Sciuto".



LA SITUAZIONE - Per l'allenatore è stata decisiva la sconfitta per 0-3 in casa del Pisa nell'ultima giornata di campionato, la seconda consecutiva. Clotet lascia il Brescia al decimo posto con 24 punti, +5 sulla zona playout e a due punti dalla zona playoff.