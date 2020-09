Il Brescia potrebbe cedere il centrocampista classe 2000 Mattia Viviani in Lega Pro per permettergli di avere più spazio per mostrare le sue qualità. Il giocatore viene da una stagione non proprio fortunatissima con i bianco azzurri culminata con la retrocessione in serie B.



Il giovane, durante la scorsa annata, è riuscito a mettere insieme solo 8 presenze in Serie A uscendo un po' dalle rotazioni dei vari tecnici bresciani. Secondo tuttob Perugia e Renate si sono interessate al ragazzo, senza ancora però aver fatto pervenire un offerta al presidente Massimo Cellino.