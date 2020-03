Ma come in questa occasione ilunisce ogni singolo pensiero, unifica tutti sotto un'ideale campana di vetro nella speranza che questa possa proteggere tutta. E così il calcio si fa veicolo di opinioni e di slogan. Il primo a lanciarli è stato. Il patron delle rondinelle non è bresciano ma in pochissimo tempo ha assimilato le caratteristiche tipiche della terra in cui è andato a lavorare: spirito d’appartenenza, laboriosità ma soprattutto fratellanza. E così, da solo, ha lanciato la campagna contro la ripresa del campionato. “Prima la salute e la vita, poi il calcio” è il pensiero del numero uno. Come sempre mai banale nel lanciare provocazioniquesta volta ha colto nel segno il pensiero di tutti i bresciani:, specie in una provincia ed una città dove la morte la fa purtroppo da padrone.ma micidiale ad aver colpito il cuore del, riuscendo ad intrufolarsi nella sede. Pochi giorni fa sono state dichiarate contagiate due impiegate: sede chiusa ecompreso, con il presidente a continuare a lottare dalle quattro mura di casa gridando a gran voce il suo slogan:Lo stesso allenatore, rimasto in città, starebbe pensando di cambiare aria, di tornare inavvicinandosi alla famiglia. La paura è dilagante e contagiosa., leader dello spogliatoio, non ha fatto mistero di essere seriamente preoccupato, di soffrire come tutti i bresciani per questa tragica epidemia, di mettere il calcio il secondo piano rispetto alla vita. Così la pensano anche molti compagni i quali più con gli atteggiamenti che con la voce hanno dichiarato guerra alcercando rifugio negli affetti, trascurando il lavoro. E’ il caso divolato in, diandato a Bari e di capitantornato a Siena.Mai come in questo momento storicod’onda, sulla stessa barca che rischia di affondare. E se il calcio può essere veicolo di speranza e di messaggi importanti, può essere l’Arca di Noè allora anche i tifosi volentieri salgono a bordo piangendo gli amici e i famigliari scomparsi. Il tifo, gli spalti, la contestazione ad una squadra che fino ad ora ha deluso sul campo possono aspettare. E aspetterà ancora perché fino a quando questo dolore non sarà sopito i tifosi non torneranno in curva a tifare.