Il "triplete" di Flavio Briatore. L'imprenditore italiano ha pubblicato una foto con tre sue ex e il post su Instagram è diventato virale. In occasione del Gran Premio di Formula 1 corso domenica a Monte Carlo, Briatore si è fatto immortalare insieme a Elisabetta Gregoraci, Naomi Campbell ed Heidi Klum.



Nel 2001 Naomi gli chiese 9 miliardi di lire di danni per una scenata avvenuta quando si erano lasciati, dopo che lui era stato fotografato con un'altra e lei con un altro. Dopo il divorzio da Elisabetta, erano spuntati due tizi a caccia di visibilità che dicevano di essere stati intimi di Lady Briatore, ma che lui ha signorilmente ignorato. Con Heidi l'amore era finito mentre lei era incinta: Leni, nata nel 2004, fu poi adottata dal rapper Seal.