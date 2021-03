"Agnelli attaccato dalla stampa estera sulla Superlega? A me l'idea Superlega piace e secondo me arriverà. Era un progetto che anni fa con Ecclestone si era pensato, avevamo anche fatto riunioni. E’ un po’ la destinazione finale e si arriverà a un punto di fare una Superlega". Così Flavio Briatore è intervenuto a Tutti convocati su Radio 24 per commentare l'eliminazione della Juventus (squadra che tifa ndr) dalla Champions League.



Briatore a Radio 24: "Pirlo non incita i giocatori. Juve di Allegri solida, ora perde punti con le squadrette". "Pirlo non è un gran comunicatore, non è una persona che incita, i calciatori hanno bisogno di un leader, qualcuno che ti dica esattamente cosa devi e non devi fare. Questa Juve è costruita sul futuro, ma pensando al presente che è la Coppa dei Campioni. Non c’è un’identità come prima. Allegri lo criticavano perchè si vinceva 1-0, ma abbiam fatto due finali e poi puoi anche perderla una finale, ma quella era una squadra solida. Noi abbiam perso un casino di punti con piccole squadre, la Juve di prima non li perdeva. Lo scontro diretto ci sta anche perderlo, non puoi perdere con le squadrette."