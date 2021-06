Moda, sport e fitness. Sono le tre regole di Bre Tiesi, bellissima modella seguita su Instagram da 464 mila followers. Californiana di Los Angeles, all'anagrafe Breana Tiesi (cognome di origine italiana, diffuso soprattutto in Calabria), la modella in passato ha avuto una relazione quadriennale (finita nel 2019) con Johnny Manziel, ex quarterback dei Cleveland Browns, franchigia della NFL, la lega professionistica statunitense di football americano. In attesa che sia un calciatore a innamorarsi di lei, per il momento gustiamoci le sue FOTO NELLA GALLERY DEDICATA!



