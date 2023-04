il nazionale ecuadoriano è uno dei centrocampisti più ricercati della Premier League. Nell'ultimo calciomercato invernale, sia il Chelsea che il Liverpool hanno provato a ingaggiarlo. Il Brighton, non lo ha lasciato partire e ha finalmente rinnovato poco più di un mese fa. In un'intervista esclusiva per Carrusel Americano il giocatore ha parlato un po' di sé.- Il giocatore ha raccontato quale fosse il suo sogno da bambino: "Quando ero bambino, cosa che grazie a Dio sono riuscito a fare. Ora i miei genitori vivono comodamente. Sono molto felice di aver realizzato questo sogno."- Dopodiché, ha parlato del suo desiderio professionale: "È sempre stato. È la migliore squadra del mondo. Ora sto facendo molto bene e perché non giocare un giorno lì e sollevare una Champions League con il Real Madrid. È molto bello vedere come giocano e la personalità di giocatori come Vinicius, Camavinga, Valverde... Mi piace molto anche guardare Kroos. Per giocare per il Madrid devi lavorare molto duramente".- Successivamente, ha dichiarato i suoi prossimi obiettivi: "Tutto quello che voglio è divertirmi sul campo.Quello che voglio fare ora è vincere titoli e ascoltare l'inno della Champions League. Vincere un Pallone d'Oro è ciò che ogni giocatore vuole. Tutto è possibile."- In conclusione, Il centrocampista ha confessato la fase più difficile che ha vissuto: "ho avuto une al menisco in cui sono rimasto fuori per quasi 10 mesi. Il recupero è stato molto difficile e. Iniziavo a piangere per la frustrazione e la tristezza che avevo per non essere in grado di giocare. Alla fine, grazie alla mia famiglia sono riuscito ad andare avanti."