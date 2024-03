Brighton, De Zerbi crede alla rimonta sulla Roma: 'Possiamo fare come col Foggia'. Ecco a cosa si riferisce

Rimontare da un passivo pesante: Roberto De Zerbi sa come si fa e l'ha già fatto. Alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Europa League, l'allenatore del Brighton ha parlato in conferenza stampa partendo dal 4-0 patito all'Olimpico di Roma dalla squadra di De Rossi. Queste le sue parole.



FUTURO - "Non lo so. Ho un contratto qua. Ho un buon rapporto con tutti, i giocatori, il presidente, chi lavora nel club. La competizione che si gioca non mi fa cambiare idea. Eventualmente mi fanno cambiare idea altre cose".



RIMONTA - "Abbiamo una grande motivazione perché quello visto a Roma non era il vero Brighton. Dobbiamo rispondere sul campo, non a parole, dobbiamo reagire in campo alla disfatta dell'Olimpico. Quando allenavo il Foggia ci fu una situazione similare. Perdemmo 5-2 e poi vincemmo 6-1, ma è una situazione differente".



IL PRECEDENTE - Ma a cosa si riferisce De Zerbi? La citazione riguarda gli anni in cui l'allenatore bresciano guidava il Foggia e in particolare il 2016. Con i pugliesi infatti aveva compiuto un'impresa simile e si era guadagnato l'approdo alla finale di Coppa Italia di Lega Pro. A farne le spese era stato il Siena che aveva vinto la gara di andata per 5-2 ma avevano subito un rotondo 6-1 allo Zaccheria. In finale, il Foggia di De Zerbi aveva poi avuto la meglio sul Cittadella in finale e vinto il trofeo.