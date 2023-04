Il DailyMail rivela che Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton, desidera avere maggiore influenza sui piani di mercato del Brighton dopo aver portato il club in zona Europa. Il problema è che il Brighton non ha intenzione di cedere alle richieste dell'ex allenatore dello Shakthar Donetsk. Sotto la proprietà di Tony Bloom, il metodo è stato quello di affidare all'allenatore la direzione tecnica, lasciando ad altri lo scouting. Il muro da parte della dirigenza avrebbe irritato, e non poco, De Zerbi.