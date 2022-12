Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton, ha parlato in conferenza stampa di Alexis Mac Allister, protagonista ai Mondiali con l'Argentina: "Siamo orgogliosi, credo sia stato uno dei migliori della competizione. Il suo stile di gioco era chiaro, non ha commesso errori, capiva prima le giocate. Ci siamo scritti, domenica mi sono congratulato e sono molto contento per lui. Ora avrà due settimane di vacanza".