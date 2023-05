Il Brighton, come riportato da Football Insider, è ad un passo dal mettere sotto contratto Mahmoud Dahoud, in scadenza con il Borussia Dortmund il prossimo giugno. Lo stesso Roberto De Zerbi ha parlato così, in conferenza stampa, del suo possibile arrivo a luglio: "Lo conosco molto bene, non è ancora ufficiale ma parleremo di lui più avanti, nella prossima conferenza stampa. Non è un segreto, ci piace e vorrei lavorare con lui".