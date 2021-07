Come annunciato sul proprio sito, Il Brighton ha ufficializzato l'acquisto di Enock Mwepu. Il centrocampista zambiano lascia il Salisburgo dopo 3 stagioni, 81 presenze, 11 gol e 9 assist e si lega ai seagulls per i prossimi 4 anni. Non è stato rivelato il prezzo del trasferimento.