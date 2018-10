In un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Brignoli ha parlato della sua esperienza al Palermo. Arrivato dalla Juve, in rosanero sta attraversando un buon periodo. "Ma avrei voluto qualche chance in più - ha raccontato - e allora mi sono accontentato del profumo. Non sono stato preso in considerazione per sostituire uno dei portieri"