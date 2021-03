Sergio Brio, ex difensore della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, occasione in cui ha espresso la sua opinione su Pirlo e Juventus: “Detto che vincere per 10 anni di fila era cosa impensabile, sono state fatte scelte sbagliate nella composizione della squadra, con giocatori non all’altezza, specie in mezzo. Ma pure tante scelte sbagliate, calciatori fuori ruolo, fasce sempre perforabili. Su Pirlo valuterà la società, in generale c’è da riflettere, non vedo tante basi da cui ripartire”.