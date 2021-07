In una lunga intervista rilasciata a Tuttosport, l'ex tecnico del Monza Cristian Brocchi, ora svincolato, ha parlato dei tre anni vissuti in Brianza: "Sono stati anni di sacrifici, ma anche di tante soddisfazioni. Abbiamo portato avanti un bel lavoro, vincendo un campionato e arrivando a pochi centimetri dalla promozione in A. In totale accordo con i vertici dirigenziali a fine stagione abbiamo deciso di separare le nostre strade, era finito un ciclo. Nella prima parte di campionato ha influito molto la pandemia, siamo stati la prima squadra di Serie B a dover subito prescindere da 9 giocatori positivi al Covid. Poi è incominciata la nostra cavalcata verso il secondo posto, non nascondo che c’è stato anche un periodo di flessione, dove alcuni giocatori sono mancati a causa degli infortuni, ma anche in quel caso non ci siamo abbattuti. Se a due gare dalla fine non avessero dato quel rigore alla Salernitana, sul punteggio di 1-1 contro il Pordenone, forse ora staremmo raccontando un’altra storia. Non nego che le aspettative che c’erano sulla squadra abbiano influito in maniera negativa".