Ve lo avevamo raccontato, era solo questione di tempo, ma alla fine Inter e Al Nassr hanno trovato l’accordo, gli arabi hanno deciso di alzare l’offerta, portandola a 20 milioni di euro più bonus, ottenendo così il sì dei nerazzurri per il trasferimento di Marcelo Brozovic. L’addio del centrocampista croato era in agenda da diversi mesi, nel suo ruolo è cresciuto Hakan Calhanoglu, più giovane di un paio d’anni e protagonista di una stagione da incorniciare.



PAPERONE BROZO - Con la cessione di Brozovic, i nerazzurri andranno con forza su Davide Frattesi, ringiovanendo il reparto di mediana e abbassando sensibilmente il monte ingaggi, visto che il croato poteva contare sul salario più alto dell’intera rosa. E a proposito di ingaggio, Brozovic non potrà affatto lamentarsi per gli emolumenti che riceverà a Riad: saranno circa 20 i milioni di euro che il calciatore percepirà per ogni stagione. L’affare è in dirittura d’arrivo, dopo 8 stagioni, Marcelo Brozovic e l’Inter si diranno addio.