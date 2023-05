Marcelo Brozovic si è ripreso l'Inter. Il regista croato è partito titolare in 6 delle 9 partite giocate dall'Inter ad aprile, entrando dalla panchina contro Salernitana, Monza e Juventus. Simone Inzaghi lo schiera dal primo minuto anche stasera a Verona, affiancato da Barella o Mkhitaryan e Calhanoglu. Quest'ultimo giocherà dall'inizio insieme a Brozovic per la decima volta in questa stagione: un numero di molto inferiore rispetto alle 39 volte della scorsa annata. Colpa degli infortuni, ma non solo.



SUL MERCATO - Infatti l'Inter ha già preso una tripla decisione in vista del prossimo mercato estivo: anche per dare più spazio ad Asllani, Brozovic può essere sacrificato sull'altare del bilancio, al contrario di Calhanoglu. Il quale è pronto a firmare un prolungamento del contratto dal 2024 al 2027 con tanto di ritocco dell'ingaggio da 5 a 6 milioni di euro netti all'anno. Una cifra comunque inferiore allo stipendio di Brozovic, che l'anno scorso ha rinnovato fino al 2026 per 6,5 milioni di euro netti a stagione. Su di lui ci sono Newcastle e Barcellona, che può giocare la carta Kessié.