Gongola il Bruges di Philippe Clement, protagonista di un ottimo inizio di stagione. La compagine belga, seconda in campionato a un solo punto dalla vetta e primo a sorpresa nel girone di Champions League assieme al PSG si gode l'esplosione di Noa Lang e Charles de Ketelaere, entrambi sul taccuino di diversi top club europei. Secondo transfermarket le ottime prove fornite dai due hanno aumentato il loro valore: chi li vorrà strappare al club fiammingo dovrà sborsare per ognuno non meno di 25 milioni di euro.