Porzione destra dell'area di rigore, piedi che calpestano la linea. Palla sul destro, che è il suo piede. Da lì potrebbe solo crossare. E invece...col suo piede forte va sul piede debole, mandando a vuoto il difensore, e col mancino infila, sotto l'incrocio dei pali,, trasformando in gol una palla che lui stesso aveva recuperato. Lo, dove affronterà il Porto. Negli spogliatoi c'è chi, come Ristovski, bacia il sinistro del proprio capitano, sulle tribune c'è chi, invece, guarda interessato...- In unche ribolle, verde in campo e sugli spalti, ci sono osservatori di. Se i bianconeri avevano occhi anche per(titolari, col primo ammonito e sostituito al 64esimo), rossoneri e Red Devils erano particolarmente concentrati sull'ex Novara, Udinese e Sampdoria. Vecchio pallino milanista, il classe '94 rientra nei parametri del club e con una buona offerta può partire.- 25 gol e 14 assist stagionali, una crescita spaventosa. L'aria di casa ha fatto maturare definitivamente il trequartista, che può ricoprire anche il ruolo di mezzala. 100 milioni di clausola, con l'offerta giusta (e, ovviamente, più bassa) può partite.