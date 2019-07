Il centrocampista dello Sporting Lisbona Bruno Fernandes ha parlato alla stampa portoghese del suo futuro prima della partenza della squadra per gli Stati Uniti: “Sarà il mio ultimo anno allo Sporting? Non lo so, spetta al mister decidere. Mi piacerebbe giocare in Inghilterra, ma ora non ci penso. In questa stagione? Succederà quando lo vorrà il club, non spetta a me”. L'ex Udinese e Samp resta nel mirino del Manchester United, ben lontano dall'offrire i 70 milioni richiesti dal club portoghese.