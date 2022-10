Bello ma non balla. E' un modo di dire che si usa per sintetizzare il giudizio su chi che avrebbe tutte le qualità non solo estetiche per fare bene, ma non riesce proprio a metterle in campo. Non balla, appunto.Perché poi, lo vado ripetendo anche se non ce ne sarebbe bisogno, alla fine conta la classifica unica vera via contro lo stress da utopie pallonare e l'idea di rincorrere qualche obiettivo. Ciò non toglie che guardare un'intera partita della Roma senza sbadigliare o tormentare i braccioli della poltrona è impresa parecchio ardua. Anche a Marassi, Roma brutta che però ha 'ballato' grazie a un calcio piazzato, ancora una volta e stavolta dal dischetto.- Poi di buono ricordo la solita grande difesa dei 'Bastardi di Mourinho' e quegli straordinari strappi di Zaniolo. Quest'ultimo mi è piaciuto davvero tanto, anche se poi dovrebbe imparare a giocare con la squadra, l'ho detto mille volte e immagino siate d'accordo con me.- Dicevo dei 'Bastardi', rubando quella definizione meravigliosa coniata durante l'Europeo dei 2016 per descrivere la forza azzurra dise non altro nel modo in cui approcciano alla difesa, in modo asciutto, fisico, cattivo, anche. E letale quando vengono avanti sui calci piazzati. E poi me li ricordano per la maniera in cui la squadra poggia su di loro per scrivere il proprio destino.- Resta il fatto che la Roma fatica maledettamente nel cucire il gioco, non riuscendo a costruire una catena di passaggi che dia l'idea dell'organizzazione, affidandosi spesso alla palla lunga per gli attaccanti. P, fino allo stato di forma scadente di molti titolari: Pellegrini, Tammy, Spinazzola. Però, finchè è brutta e balla, dice qualcuno al massimo dell'ottimismo, figuriamoci cosa succederà quando continuerà a ballare – è l'augurio – e sarà finalmente bella.