La Germania crolla e saluta i Mondiali. La vittoria sulla Costa Rica non basta agli uomini di Flick, che pagano a caro prezzo la sconfitta contro il Giappone, che vince anche con la Spagna e si guadagna la testa del girone. E come se non bastasse, ecco un altro particolare svelato dalla Bild, che scatena la bufera e getta benzina sul fuoco. La Germania, ancora prima di giocare il match decisivo contro la Costa Rica, aveva già prenotato l'aereo di ritorno dal Qatar, come ad anticipare un disastro già annunciato. Si aggiunge ulteriore amarezza al secondo crollo della Germania ai gironi dei Mondiali, dopo l'eliminazione nella fase a gironi arrivata anche a Russia 2018. I tedeschi partiranno per Francoforte venerdì alle 14.30.