Bono Vox ormai è un tifoso del Napoli. Il cantante sarà di scena al Teatro San Carlo per l’unica tappa italiana del suo spettacolo “Stories of Surrender”, e ha approfittato del suo soggiorno in Italia per schierarsi dal punto di finista calcistico.



A NAPOLI - Il leader degli U2 si era fatto fotografare con una sciarpa del Napoli al collo all’aeroporto di Capodichino. E, come riportato da Calcio e Finanza, mentre si trovava in un ristorante, si è lasciato sfuggire una battuta sulla Juventus che ha scatenato i tifosi bianconeri. Al cameriere che gli chiedeva se avesse qualche intolleranza alimentare, il musicista ha risposto ironico: "Sono allergico solo alla Juventus". La frase è stata filmata ed è diventata un video diventato virale sul web e il cantante si è beccato numerosissimi insulti.