Bufera su Dani Lorenzo del Malaga, si fa dare 50 euro per la maglia: 'Non sono milionario...'

Incredibile quanto combinato da Dani Lorenzo, calciatore del Malaga, nella terza serie spagnola: il 21enne centrocampista è stato immortalato dalle telecamere di El Chiringuito TV mentre vende la propria maglia a un tifoso, al centro d'allenamento, per 50 euro.



LA GIUSTIFICAZIONE - Lo spagnolo, ex Real Madrid (foto laopiniondezamora.es) è stato pesantemente criticato sui social. Questa la replica: "Non sono milionario, mi piacerebbe. Ci danno un certo numero di magliette da distribuire e io l'ho già superato, poi il club ci fa pagare le maglie e mi è sembrato naturale accettare i soldi che mi hanno offerto. L'ho fatto con tutta la buona fede del mondo ma riflettendoci credo che non lo avrei dovuto fare. Spero che la gente lo capisca".