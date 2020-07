Ancora polemiche contro Sky, dopo lo show di Sinisa Mihajlovic che aveva accusato il colosso tv di essere “come Inter Channel” per lo spazio dedicato ai nerazzurri e le poche parole riservate al Bologna, dopo l’impresa di San Siro. Questa volta tocca a Giancarlo Marocchi, che sarebbe stato troppo filo-bianconero nel commentare Sassuolo-Juventus, con una frase come “Adesso l’andiamo a vincere” dopo il 3-3 realizzato dalla squadra di Sarri, dopo una serie di commenti apparsi di parte durante la gara. La polemica infiamma i social, come si evince dai commenti inviperiti della gallery, che lo paragonano a Trevisani e Adani dopo il match di Champions vinto dall'Inter l'anno scorso contro il Tottenham: