Bufera su Manuel Neuer. Il portiere del Bayern Monaco, in vacanza in Croazia, è stato immortalato mentre intona una canzone croata di estrema destra. Bild pubblica il video nel quale Neuer, su una barca a Dubrovnik con diversi amici, tra cui l'allenatore dei portieri del Bayern Toni Tapalovic, intona "Lijepa li si" ("Quanto sei bella") del cantante croato Marko Perkovic: il suo soprannome è "Thompson" come il mitra americano, Perkovic è un ammiratore del regime croato nazista degli Ustasha e nella canzone elenca diverse regioni croate alludendo a "Herceg-Bosnia", effimera repubblica croata della Bosnia, mai riconosciuta sulla scena internazionale e sciolta dopo la firma degli accordi di Dayton nel 1995. Nessun commento dal portiere, ma il suo manager ha spiegato a Bild che il giocatore non conosce la lingua croata e non poteva capire il testo della canzone.