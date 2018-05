Giovedì è il giorno del giudizio per Gianluigi Buffon. La commissione dell'Uefa darà il proprio il verdetto nei confronti del portiere italiano, che rischia una squalifica per le dure parole pronunciate contro l'arbitro inglese Oliver al termine di Real Madrid-Juventus in Champions League.



Dopodiché Buffon potrà firmare il contratto biennale fino a giugno 2020 con il Paris Saint-Germain, che lo ha convinto a non smettere di giocare offrendogli un ingaggio da 8 milioni di euro netti a stagione.