Gianluigi Buffon, portiere del Parma, parla a Sky: "Non c'è stato un giorno nel quale mi sono pentito della scelta. Capisco la mia importanza in questa realtà e sento l'energia e la responsabilità di chi deve dare ancora di più. Per raggiungere qualcosa d'irrealizzabile. Adesso ci serve trovare due-tre vittorie consecutive che ci permetterebbero di acquisire la convinzione di capire che siamo sulla strada giusta. È il campo però che dovrà darci le risposte giuste".