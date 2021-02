Al termine della vittoria sul Crotone, Gigi Buffon ha parlato a Sky: "Serviva una vittoria, il modo non è preventivabile. Nella prima mezz'ora abbiamo fatto benino, incontrando qualche difficoltà. L'importante è mantenere un agonismo e un'energia senza fare passaggi a vuoto".



SUL RECORD DI PRESENZE - "La cosa più importante che non ci arrivo strisciando, ma saltando: è la soddisfazione più grande. Continuare? Io misuro l'ampiezza dei miei salti ogni settimana, finché è buono si va avanti".



SULLO SCUDETTO - "L'Inter non è una sorpresa, lo era il fatto che non riusciva a dimostrare il suo valore. L'Inter ha un valore pari al nostro".